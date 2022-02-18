Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому прибывшему в Ростов беженцу из Донбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин распорядился выплатить каждому прибывшему в Ростов беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.

Путин распорядился о единовременных выплатах для беженцев Донбасса. Каждому прибывшему на территорию Ростовской области жителю ЛНР и ДНР будет оказана помощь в размере 10 тысяч рублей.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время может начать наступление на Донбасс. В республиках объявили эвакуацию жителей и заявили о готовности России принять эвакуированных людей.