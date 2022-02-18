Сборная России по хоккею обыграла Швецию и стала вторым финалистом ОИ в Пекине

Российские хоккеисты обыграли шведов в полуфинальной встрече мужского турнира в рамках ОИ-2022.

Антон Слепышев открыл счет на 21-й минуте матча между хоккейными сборными России и Швеции на пекинской Олимпиаде. Форвард воспользовался передачами Павла Карнаухова и Егора Яковлева и поразил ворота соперника. Шведы сравняли счет в середине третьего периода. Антон Ландер огорчил вратаря сборной России Ивана Федотова. Результативными передачами отметились Хенрик Теммернес и Йонатан Пудас.

Основное и дополнительное время второго полуфинала ОИ-2022 завершилось вничью. В серии буллитов победу одержала сборная России, которая 20 февраля поборется с Финляндией за золото пекинской Олимпиады. Шведы сыграют со словаками в матче за третье место.