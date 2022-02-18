Глава СОМБ Иванов подаст в суд на президента Франции за клевету

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил о том, что готовит иск к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Причиной стало заявление французского лидера, который обвинил российских военных инструкторов, работающих в ЦАР, в «наемничестве».

«Вчера президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции распространил откровенную клевету в отношении российских инструкторов, обвинив их в наемничестве (уголовно наказуемое деяние по УК РФ) и грабеже ресурсов, а также в преступлениях против гражданского населения», — говорится в заявлении Иванова.

По словам Макрона, россияне, работающие в Африке, принадлежат к «ЧВК Вагнера». Клевета, распространяемая на столь высоком уровне, не должна оставаться безнаказанной, подчеркнул глава СОМБ, поэтому он принял решение обратиться в суд за защитой чести и достоинства российских граждан.

«Я потребую компенсацию в размере миллиона евро, которая будет направлена на помощь африканскому населению, пострадавшему от французского неоколониализма», — заявил Александр Иванов.

Кроме того, он уверен, что высказывания Макрона должны получить правовую оценку российской прокуратуры, а также соответствующую реакцию со стороны МИД РФ. СОМБ обратится в дипломатическое ведомство с просьбой направить Парижу ноту протеста.