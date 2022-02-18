Лукашенко заявил, что Путин распорядился помочь Минску в строительстве порта

Президент России Владимир Путин отдал приказ помочь Минску в строительстве порта для перевалки грузов из Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, об этом Путина попросил он сам. Глава Белоруссии также подчеркнул, что у Минска нет дефицита финансов на строительство порта.

«Чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии. Дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. Мы будем грузить там эти миллионы тонн грузов», — отметил он.

Ранее Лукашенко назвал президента России старшим братом. Соответствующее заявление он сделал в рамках переговоров, которые прошли в Кремле.