Российских призеров ОИ и их тренеров представят к государственной награде

Министерство спорта России заявило, что все победители и призеры зимних Олимпийских игр в Пекине получат награду от государства.

На данный момент сборная России занимает девятую строчку в медальном зачете. В активе россиян пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей. Как заявляет минспорт, все, кто получил какие-либо медали, будут награждены по-особенному.

«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, награду от государства получит и фигуристка Камила Валиева, поскольку 15-летняя спортсменка заняла первое место по результатам короткой программы в одиночном турнире, но не смогла сохранить результат в произвольной и опустилась ан четвертую строчку турнирной таблицы.

Ранее на Играх в Пекине состоялась церемония награждения двух других российских одиночниц — Анны Щербаковой, которая стала Олимпийской чемпионкой и Александры Трусовой, занявшей второе место.