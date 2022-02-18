Михеев: Украина, подписавшая Минские соглашения, давно исчезла

Минские соглашения уже несколько лет скрывают в себе ловушку для Луганской и Донецкой народных республик, о которой Киев пока не догадывается, так как, если бы знал о ней, давно сменил бы тактику на переговорах.

Об б этом в эфире вечернего ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия – 1» заявил политолог Сергей Михеев, по словам которого, нынешняя Украины сильно отличается от той страны, какой была на момент подписания Минских соглашений.

Та Украина, которая в 2015 году согласилась с условиями «Минска-2», изменилась за прошедшее время настолько радикально, что можно считать, что той страны больше нет. И именно в этом для республик Донбасса кроется серьезная опасность, считает политолог.

«Слушайте, восемь лет прошло. Ситуация сильно изменилась. Когда эти Минские соглашения подписывались, для Донецка и Луганска это было одно, а сегодня это совершенно другое. Мы становимся заложниками этой своей принципиальной приверженности «Минску-2», — подчеркнул Михеев. — Я вообще удивляюсь, как в Киеве еще не додумались сымитировать исполнение этих договоренностей. Ведь имитация соглашений приведет к катастрофе в Донбассе».

Нестабильность Украины лишает Минские соглашения гарантий того, что они будут выполнены. Даже если необходимые изменения о статусе Донбасса Будут внесены в украинскую Конституцию, это ничего не изменит, так как Киев давно «вытирает ноги» об Основной закон страны, напомнил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«Ни к какой федерализации это не приведет. Пункт о том, что в ЛДНР должна остаться народная милиция Украина нарушит первым и быстренько перекроит законодательство. Мы должны понять, что Украина, подписавшая эти соглашения, давно исчезла. Мы имеем дело с другой страной и действовать должны совсем по-другому», — объяснил политолог.

По словам Сергея Михеева, Минские соглашения давно перестали быть эффективным средством урегулирования ситуации в Донбассе. Это произошло после того, как Украина начала перекраивать свою Конституцию. Теперь Украина является совершенно другой страной, если ее вообще еще можно называть страной. А значит любые договоренности с Киевом нужно как минимум обновлять по каждому пункту, иначе Донбассу грозит катастрофа, заключил Михеев.