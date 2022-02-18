СК опубликовал кадры обыска в доме политолога Валерия Соловья

Правоохранители провели обыск в квартире экс-профессора МГИМО Валерия Соловья по уголовному делу об экстремизме. Оперативное мероприятие было снято на видео и опубликовано в социальных сетях.

Следователи задержали политолога и его сына для допроса, но вскоре отпустили. По предварительным данным, они стали свидетелями в рамках уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, что расследование связно с экстремистским Telegram-каналом «Генерал СВР», позицию которого активно поддерживал Соловей. В ходе проверки правоохранители выяснили, целью опубликованных материалов было возбуждение ненависти к силовым структурам.