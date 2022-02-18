Андрей Иванов покинул должность первого замглавы Минэкономразвития

Глава правительства Михаил Мишустин удовлетворил просьбу об освобождении от должности первого замглавы Минэкономразвития РФ Андрея Иванова, сообщает «Интерфакс».

В 2012–2020 годах Иванов занимал пост заместителя министра финансов, после чего перешел на работу в Минэкономразвития. Там он занимался курирование проектов, связанных с запуском нового инвестиционного цикла, а также вопросами повышения производительности труда в экономике. Кроме того, курировал заключение соглашений, относящихся к капитальным вложениям.

Пресс-служба ведомства официально пока не комментирует кадровые перестановки и не называет имя преемника.