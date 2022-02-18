Путин: чем раньше Киев сядет за стол переговоров с Донбассом, тем будет лучше

Ситуация на Донбассе начала обостряться. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, все, что нужно сделать Украине — это сесть за стол переговоров с ЛДНР. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции после встречи с белорусским главой государства Александром Лукашенко.

«Залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей», — высказался президент России.

Ранее сообщалось, что население Донецкой Народной Республики (ДНР) централизованно покидает свои дома на фоне эскалации напряженности, заявил глава региона Денис Пушилин.