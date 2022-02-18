Леонид Пасечник поручил властям ЛНР обеспечить выезд населения к границе с Россией

Власти Луганской народной Республики должны обеспечить организованную эвакуацию населения и социальных объектов к российской границе.

Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что армия Украины планирует не только устроить провокации на линии соприкосновения, но и организовать прорыв на территорию республики.

«Мы готовы защищать, свои семьи, свои дома, свою землю. Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы», — сказал Пасечник.

Как стало известно ранее, аналогичное объявление об эвакуации гражданского населения сделал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в первую очередь выезжать в Россию будут женщины и дети, а также люди пожилого возраста.