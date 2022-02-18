В Москве женщина погибла при падении наледи с крыши в огражденной зоне

Москвичка проигнорировала предупреждения прохожих и выставленные под крышей жилого дома ограждения, после чего погибла из-за падения на голову снежной глыбы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по городу Москве.

«Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — отметили в ведомстве.

Трагедия произошла 18 февраля на 13-й Парковой улице. На территории одного из жилых домов коммунальщики проводили работы по очистке желобов и воронок системы наружного водостока. Для безопасности горожан они поставили специальные ограждения.

Однако местная жительница зашла за них, проигнорировав все меры безопасности. В результате чего на ее голову упала наледь. От полученных травм 59-летняя женщина скончалась на месте. В настоящее время расследование инцидента продолжается.