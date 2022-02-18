Кремлевские повара предложили Лукашенко отведать драники без картошки

Кремлевские повара составили особое меню для встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. В него вошли драники, но без картошки.

Лидерам двух государств предложили отведать драники из цукини. Также президентам приготовили салат из кижуча — рыбы семейства лососевых, — чилийский сибас с фенхелем, гарниром к которому стала пшеница, и стейк рибай со сморчками.

Кроме того, на обеденном столе были представлены и другие блюда. Например, президенты могли выбрать фуа-гра с грушей, солянку, щербет из сухофруктов и вареники с вишней.

«Вино 2015 года из усадьбы Дивноморское уже стало традицией», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовала в Москве в максимально близкой обстановке. В Сети появилась фотография из зала, где лидеры проводят встречу. Стулья расположены совсем рядом, в отличие от переговоров Путина с президентом Франции.