Лукашенко заявил, что о новом президентском сроке посоветуется со «старшим братом» Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в саммите России и Белоруссии. Отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии назвал Владимира Путина своим старшим братом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов о сроках своего президентства. По его словам, он посоветуется с Владимиром Путиным по данному вопросу. При этом он назвал российского лидера своим старшим братом.

«Сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Не переживайте, все будет нормально», — заявил он.

Как сообщалось ранее, в рамках переговоров планируется обсуждение вопросов, касающихся дальнейшего развития отношений между Россией и Белоруссией. Кроме того, будут затронуты актуальные проблемы европейской безопасности.