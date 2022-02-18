Лукашенко заявил, что о новом президентском сроке посоветуется со «старшим братом» Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в саммите России и Белоруссии. Отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии назвал Владимира Путина своим старшим братом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов о сроках своего президентства. По его словам, он посоветуется с Владимиром Путиным по данному вопросу. При этом он назвал российского лидера своим старшим братом.
«Сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Не переживайте, все будет нормально», — заявил он.
Как сообщалось ранее, в рамках переговоров планируется обсуждение вопросов, касающихся дальнейшего развития отношений между Россией и Белоруссией. Кроме того, будут затронуты актуальные проблемы европейской безопасности.