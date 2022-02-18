Путин указал на обилие вбросов о «вторжении» России на Украину

Глава российского государства Владимир Путин ответил на вопрос, как он пережил ночь «вторжения» Москвы на Украину 16 февраля.

По словам президента, он не обращает внимания на подобные вбросы. Путин подчеркнул, что в последнее время их количество начало увеличиваться.

«Вбросов очень много, постоянно реагировать на них себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным, и будем так поступать дальше. Конечно, смотрим, что в мире происходит, вокруг нас, но мы имеем четкие и понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства», — рассказал глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмешил Путина. Он в шутливой форме намекнул российскому коллеге о частых визитах западных политиков в Москву.