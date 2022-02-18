Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Силовики пресекли деятельность шести террористических ячеек на Урале за 2021 год

Происшествия
Силовики пресекли деятельность шести террористических ячеек на Урале за 2021 год

Пресечена деятельность шести ячеек террористических организаций на территории Урала за 2021 год, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

«Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности», — заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Согласно данным, силовики предотвратили въезд на территорию страны более 40 иностранцев. Установлено, что злоумышленники являлись участниками экстремистских группировок «Таблиги Джамаат»1 и «АУЕ»1, запрещенных в РФ. Кроме того, по словам Патрушева, за прошлый год количество преступлений экстремистской направленности снизилось на 15%.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#патрушев #террористы #урал