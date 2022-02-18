Силовики пресекли деятельность шести террористических ячеек на Урале за 2021 год

Пресечена деятельность шести ячеек террористических организаций на территории Урала за 2021 год, сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

«Пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности», — заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Согласно данным, силовики предотвратили въезд на территорию страны более 40 иностранцев. Установлено, что злоумышленники являлись участниками экстремистских группировок «Таблиги Джамаат»1 и «АУЕ»1, запрещенных в РФ. Кроме того, по словам Патрушева, за прошлый год количество преступлений экстремистской направленности снизилось на 15%.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации