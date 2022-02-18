Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место после короткой программы на ОИ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место после короткой программы на зимних Олимпийских играх в Пекине. До первой строчки им не хватило 0,16 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили от судей 84,25 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов обосновались на третьей позиции, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — на четвертой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. В настоящее время российская сборная занимает девятое место, имея в своем активе 27 медалей.