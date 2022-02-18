Путин заявил о желании стран Запада осложнить ситуацию в России и Белоруссии при помощи санкций

Ряд государств хочет осложнить ситуацию в России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с белорусским коллегой в Москве Путин подчеркнул, что именно на осложнение ситуации нацелены те страны, которые вводят санкции против России и Белоруссии.

«Москва и Минск предпринимают совместные усилия по снижению последствий от нелегитимных санкций», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Сенат США одобрил резолюцию о введении санкций против России. Пакет антироссийских ограничительных мер будет применен в случае, если ситуация на Украине резко обострится, сообщили сенаторы.