Суд заменил условное наказание Олегу Навальному на реальное по «санитарному делу»

В Москве Люблинский суд заменил наказание Олегу Навальному по «санитарному делу» на реальный тюремный срок по требованию ФСИН, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

«Суд постановил представление ФСИН удовлетворить. Для отбывания наказания направить Навального в колонию строгого режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что ФСИН ходатайствовала в суде на замену наказания для брата Алексея Навального1 (включен в перечень организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности). Причиной тому стало ненадлежащее исполнение требований, установленных условным приговором.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму