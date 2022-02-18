Песков усомнился, что Путин будет смотреть хоккейный полуфинал Россия — Швеция

Президент России Владимир Путин вряд ли будет посмотреть полуфинальный матч Олимпийских игр между российскими и шведскими хоккеистами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Матч между сборными России и Швеции уже стартовал на стадионе «Национальный» в Пекине. Счет еще не открыт.

Песков усомнился, что российскому лидеру удастся посмотреть игру между россиянами и шведами. Он указал, что Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжит общение.

«Не думаю, что Путин сегодня будет смотреть хоккей», — заявил пресс-секретарь главы государства в беседе с РИА Новости.

Россия и Швеция дважды встречались на Олимпийских играх. В первый раз игра состоялась в 1994 году. Тогда сильнее оказались шведы, но в 2006 году россияне взяли реванш.