Журналисты WSJ признали бессмысленность «адских санкций» США против России

Российская экономика за последние годы научилась подстраиваться под самые разнообразные ограничительные меры и поэтому «адские санкции», которые против РФ грозят ввести США не произведут ожидаемого эффекта.

Об этом на страницах американской газеты The Wall Street Journal рассуждает журналист Джош Улик, который отмечает, что часть антироссийских санкций может серьезно ударить по странам Евросоюза, более чем на треть зависящим от поставок российского газа.

Как говорится в статье, на первом этапе американские власти не планировали вводить санкции против российского экспорта углеводородов – природного газа и нефти. Но со временем Вашингтон начал грозить Москве, что в случае ее «нападения на Украину» будет заблокирован запуск в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2».

При этом Улик обратил внимание, что все предыдущие антироссийские санкции США не нанесли по экономике РФ такого удара, как ожидалось. Несмотря на действующие разнообразные ограничения, Россия стремительно сокращает размер своего государственного долга, в отличие от самих Соединенных Штатов или стран ЕС, чей госдолг только увеличивается.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

По мнению журналиста, Россия добивается успеха за счет увеличения своего золотого запаса.

«После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов», — предполагает Улик.

Таким образом, по его словам, несмотря на масштабность разработанных в Вашингтоне новых антироссийских санкций, эти меры не представляют опасности для России, так как она успела перестроить и подготовить свою экономику к возможным ограничениям.

Напомним, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что в случае введения новых масштабных антироссийских санкций, подготовленных на случай «вторжения» РФ на Украину, миру не удастся избежать «глобальных последствий».