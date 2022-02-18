«Удушить нас не смогут». Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве

В Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили широкий круг вопросов — торгово-экономическое сотрудничество между странами, взаимодействие в военной сфере, актуальные проблемы европейской безопасности и напряженную ситуацию в регионе.

Впрочем, к большому удивлению журналистов, беседа продлилась относительно недолго — 2,5 часа. Последний раз политики виделись в Петербурге накануне Нового года, где общались целых 5 часов 20 минут, после чего скрестили клюшки на одной из ледовых площадок Северной столицы.

С тех пор ситуация в Восточной Европе вспыхнула с новой силой — Запад продолжает обвинять Москву в якобы подготовке «вторжения» на Украину, в то время как ВСУ устраивают массированные обстрелы по населенным пунктам Донбасса.

Народные новости / Андрей Тюнников

«ОтПЦРились?»

На переговоры с Путиным Лукашенко вылетел утром 18 февраля. Уже через два часа его встречали у трапа самолета в Москве. Однако столичная погода особого гостеприимства не проявила и скупо поприветствовала белорусского лидера хмурым дождем.

«Вот это погода!» — поразился Лукашенко.

«Привыкайте», — с иронией ответили ему представители российской стороны.

После 14:00 президент Белоруссии прибыл в Кремль, где его тепло встретил Путин, с порогу задавший актуальный вопрос: «отПЦРились?» После этого лидеры обменялись рукопожатием, обнялись и расположились на стульях возле камина. Несмотря на коронавирус и его новый штамм «Омикрон», переговоры проходили в максимально близкой обстановке — без какой-либо социальной дистанции.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Чего нельзя сказать о недавних беседах Путина с западными политиками, во время которых применялись все меры предосторожности. К примеру, на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном политиков разделял шестиметровый стол.

«Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть, о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций», — доверительно обратился Путин к Лукашенко.

Российский лидер с удовлетворением отметил, что прошедший год был достаточно продуктивным для двустороннего сотрудничества — страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства, подготовив 28 программ по интеграции, а также увеличили товарооборот до 35 миллиардов долларов.

В ответ Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Москву «западные элиты», намекнув на последние встречи российских политиков с коллегами из США, Великобритании, Германии и других стран. По его словам, РФ и Белоруссии важно настроиться в начале года так, чтобы успешно противодействовать экономическому давлению со стороны Запада.

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу — как развиваются события и что еще необходимо сделать, чтобы мы не снизили темпы. Но развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они нас никак не смогут», — заверил белорусский президент.

По мнению Лукашенко, сейчас США и их союзники по НАТО пытаются перейти ко второму этапу, пугая весь мир тем, что Россия и Белоруссия якобы собираются напасть на Украину. Двум государствам приходится реагировать на подобные нападки — и в плане военных учений, и на уровне дипломатии.

«Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня выходят на второй раунд, пугая весь мир, что мы нападем на Украину, окружим, уничтожим, хотя в планах у нас этого никогда не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься», — предупредил он.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«С Донбасса бегут люди»

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что процесс урегулирования внутриукраинского кризиса «по-прежнему буксует» — Киев отказывается от диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и саботирует выполнение Минских соглашений.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе. <...> Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Лукашенко выразил опасения, что впервые за десятилетия Европа оказалась на пороге конфликта, способного затянуть весь континент. По его словам, это является следствием «безответственности и скудоумия» ряда западных политиков, которые, видимо, болезненно желают «пройтись по самому краю».

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

«Люди уже готовы бежать оттуда [с Донбасса] — и, возможно, уже бегут. Это ненормально. У меня сложилось впечатление, что облаченные высокими и ответственными должностями политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и для собственных народов», — возмутился президент Белоруссии.

Тем не менее Минск и Москва будут и впредь принимать коллективные меры для обеспечения безопасности в свете активности НАТО, констатировал Путин. Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что обсудил с российским коллегой ответные действия на агрессию Запада — хотя Минск не хочет войны, если кому-то неймется, то ответ будет симметричным.

«Запад настолько расстроился тем, что Россия не вторглась на Украину, что ищет новый повод для провокаций», — указал белорусский лидер.

Помимо этого, политики обсудили российские предложения США и НАТО по гарантиям безопасности, которые закрепляют нерасширение Альянса на восток, отказ от размещения ударного вооружения вблизи России и возвращение организации к границам 1997 года. Путин посетовал, что на Западе пока не настроены адекватно воспринимать ключевые озабоченности Москвы.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от предложений России», — подчеркнул глава государства.

Впрочем, главной целью прошедших переговоров Путина и Лукашенко стала тема принуждения украинского режима к миру, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По его словам, перед Россией и Белоруссией сейчас стоит важная задача — минимизировать издержки от происходящего конфликта не только для жителей Донбасса, но и для граждан Украины в целом.

«Сделать это возможно лишь путем проведения миротворческой операции и устранения того марионеточного режима, который пришел в Киеве в результате вооруженного мятежа и незаконного майдана. Вот этим и собираются заняться вооруженные силы Союзного государства, что и обсуждалось на данной встрече», — отметил политолог в беседе с «ПС».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Коровин выразил уверенность, что западные политики воспринимают Украину исключительно как инструмент агрессии против России, чтобы принести ей «некоторые неудобства». Однако в этом проявляется их высокомерие и безразличие к судьбе людей, а не скудоумие, как полагает Лукашенко.

«Что будет после этого с Украиной, будет ли она вообще, сохранит ли свою государственность — это их вообще не интересует. Здесь чистый цинизм и высокомерие. Делают они это не по глупости, а просто потому, что такова их позиция в отношении постсоветских государств», — резюмировал собеседник издания.

Накануне встречи с Путиным президент Белоруссии заявил, что готов поддержать Москву, если та признает независимость ЛДНР. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, в этом вопросе Россию поддержит не только Минск, а еще и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).