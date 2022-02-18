Глава ДНР Пушилин объявил об эвакуации населения республики в Россию

Руководство Донецкой народной республики начало вывозить мирное население из Донбасса. Людей размещают в соседней Ростовской области в России. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, эвакуированных обеспечат всем необходимым. Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский «отдаст приказ военным перейти в наступление».

«С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — пояснил глава республики.

Ранее власти Донецкой народной республики приняли решение о вывозе людей из прифронтового поселка Александровка. Мера была обусловлена участившимися обстрелами.