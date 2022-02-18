Иван Ургант пошутил над вызвавшей резонанс школьной задачей про остывающий труп

Известный российский телеведущий Иван Ургант во время шоу «Вечерний Ургант» высмеял задачу про остывающий труп, которую задали решить школьникам в одной из школ Тобольска.

Согласно условию задачи, в восемь часов вечера был обнаружен труп мужчины, которого убили. Необходимо выяснить, на какое время у подозреваемого должно быть алиби, если тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час.

«Как дети будут учиться жизни? Когда ты решаешь математические задачи, то сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140 процентов годовых и перестал отдавать через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях: "Верни долг, мразь!". Это же жизненная ситуация», — с иронией отметил Ургант.

Отмечается, что эта задача получила широкую огласку в СМИ. По словам директора школы, восьмиклассникам понравилась эта криминальная задача и они сумели ее решить.