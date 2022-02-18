Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Иван Ургант пошутил над вызвавшей резонанс школьной задачей про остывающий труп

Общество
Иван Ургант пошутил над вызвавшей резонанс школьной задачей про остывающий труп

Известный российский телеведущий Иван Ургант во время шоу «Вечерний Ургант» высмеял задачу про остывающий труп, которую задали решить школьникам в одной из школ Тобольска.

Согласно условию задачи, в восемь часов вечера был обнаружен труп мужчины, которого убили. Необходимо выяснить, на какое время у подозреваемого должно быть алиби, если тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час.

«Как дети будут учиться жизни? Когда ты решаешь математические задачи, то сразу понимаешь, как жить. Например: отец взял микрозайм под 140 процентов годовых и перестал отдавать через месяц. Вопрос: через сколько коллекторы напишут на дверях: "Верни долг, мразь!". Это же жизненная ситуация», — с иронией отметил Ургант.

Отмечается, что эта задача получила широкую огласку в СМИ. По словам директора школы, восьмиклассникам понравилась эта криминальная задача и они сумели ее решить.

#школа #шутка #задача #ургант