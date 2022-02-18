Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился за неделю до 59,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России за последнюю неделю снизился с 61,9% до 59,7%.

Согласно последним данным, первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 86 690 920 человек, а полный цикл вакцинации прошли 82 609 487 раз. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург, Карелия, Севастополь и Мурманская область», — подчеркнула она.

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным средством борьбы с пандемией. Препарат для прививки поставляется в медицинские организации всех субъектов России.