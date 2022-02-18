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Трусова не захотела показывать серебряную медаль после церемонии награждения

Спорт
Трусова не захотела показывать серебряную медаль после церемонии награждения

Российская фигуристка Александра Трусова отказалась показывать медаль после церемонии награждения призеров в личном турнире Олимпийских игр.

Трусова по результатам одиночных соревнований смогла завоевать второе место, ее обогнала соотечественница Анна Щербакова. Такой расклад не устроил девушку, она довольно эмоционально проявляла недовольство и заявляла, что больше никогда не выйдет на лед. После церемонии награждения 17-летняя фигуристка сразу же сняла медаль и не захотела показывать ее болельщикам.

«Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придет, покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила», — сказала Александра Трусова во время пресс-конференции.

Она отметила, что не сильно ощущала весь масштаб Олимпиады, так как настраивалась на обычный прокат. Трусова также добавила, что из-за графика Игр ее родные «живут без ночи», потому что она связывается с ними в совершенно разное время суток.

#олимпиада #медаль #трусова