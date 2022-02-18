Триумфаторов ОИ-2022 Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали 24-й зимней Олимпиады в Пекине.

Церемония награждения призеров турнира одиночниц в рамках ОИ-2022 прошла в Пекине 18 февраля. Российские фигуристки Анна Щербакова, занявшие первое и второе места соответственно в этом виде олимпийской программы, получили свои медали. Во время церемонии награждения спортсменок из РФ звучал фрагмент концерта Чайковского.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены, принимающие участие в ОИ-2022, выступают в Китае под флагом ОКР. Им запрещено использовать государственные символы.