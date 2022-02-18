Олег Навальный не явился на заседание суда о замене условного срока реальным

Родственник Алексея Навального1 Олег не явился на заседание суда, на котором рассматривался вопрос о замене его условного срока на реальный. Из материалов суда известно, что мужчина еще в сентябре 2021 года улетел на Кипр. В настоящее время его местоположение не установлено.

По версии СК, Олег Навальный через соцсети призвал людей участвовать в акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Свою вину он не признал. Гражданину дали условное наказание.

Позже во ФСИН сообщили, что подсудимый не исполняет должным образом требования по условному приговору за нарушение санитарных норм.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму