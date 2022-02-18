Путин рассмешил Лукашенко шуткой о ПЦР-тесте перед началом встречи в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Москве. Перед встречей российский лидер обратился к собеседнику с шуткой о ПЦР-тесте.

Президент Белоруссии прибыл в российскую столицу 18 февраля. Запланировано обсуждение торгово-экономического сотрудничества, совместных действий по обеспечению национальных интересов двух государств и международной повестки. Также Лукашенко подчеркивал, что стороны затронут вопрос совместных учений вооруженных сил Белоруссии и России «Союзная решимость-2022».

Владимир Путин одной актуальной шуткой о ПЦР-тесте заставил Александра Лукашенко громко смеяться на встрече в Кремле. Российский лидер задал коллеге вопрос, который вызвал усмешку у обоих президентов.

«ОтПЦРились?» — в шутливой манере поинтересовался Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал прогноз об итогах беседы двух глав государств. По информации представителя Кремля, они могут выступить с совместным заявлением для журналистов. Но так как визит Александра Лукашенко носит рабочий характер, окончательное решение о проведении пресс-конференции примут сами участники встречи, пояснил Дмитрий Песков.