Правоохранители пришли с обысками в здание администрации Новочеркасска

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в мэрии Новочеркасска. Поводом для проверки стало уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка.

«В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация», — говорится в сообщении СК.

Следователи выяснили, что неустановленные работники администрации незаконно отдали женщине земельный участок площадью 1178 квадратных метров. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Другие детали преступления не раскрываются.