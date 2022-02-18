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Правоохранители пришли с обысками в здание администрации Новочеркасска

Происшествия
/ Обновлено: 18 февраля 2022 15:06
Правоохранители пришли с обысками в здание администрации Новочеркасска

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в мэрии Новочеркасска. Поводом для проверки стало уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка.

«В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация», — говорится в сообщении СК.

Следователи выяснили, что неустановленные работники администрации незаконно отдали женщине земельный участок площадью 1178 квадратных метров. Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Другие детали преступления не раскрываются.

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