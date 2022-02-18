«Город для животных». Власти Якутии вскоре очистят улицы столицы от табунов лошадей

В администрации Якутска решили оборудовать первую штрафстоянку для беспризорных лошадей. Планируется, что она заработает уже в марте. Как отмечают РИА Новости, к этому шагу властей подтолкнули участившиеся жалобы горожан на бесконтрольно гуляющих скакунов по улицам города.

«Действительно, на территории города Якутска есть проблема самовыгула лошадей. На данный момент сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов», — заявили в мэрии Якутска.

Отметим, проблема не нова. В социальных сетях можно найти фото и видео, датированные еще 2013 годом, на которых жители запечатлели пасущихся во дворах домов коней.

Доброе утро #якутск! Во дворе опять гуляют лошади Оо pic.twitter.com/NvXAKUMCOz — Veronica Stroeva (@amenity_sl) August 1, 2013

Впервые о создании штрафстоянки в местной администрации заговорили еще в сентябре 2020 года. К тому моменту чиновники уже осознали, что система штрафов для нерадивых хозяев не работает, ведь поймать их за руку оказалось не так-то просто. Например, за первые десять месяцев того же 2020-го наказать рублем удалось лишь двоих безответственных владельцев лошадей. В социальных сетях местные жители шутят, что Якутск — это «город для животных».

Копытные тем устанавливают собственные порядки в городе. Они питаются на мусорных площадках, вальяжно прогуливаются по центральным улицам, мешая проезду автомобилей, и порой устраивают шумные драки во дворах. Не смущает рысаков и крепкие якутские морозы — здешние породы приспособлены к прогулкам даже в минус 50-60 градусов.

В случае попадания лошади на штрафстоянку, забрать ее владелец сможет только при условии оплаты штрафа. Он равен 3 тыс. рублей.