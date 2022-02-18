ФХР опубликовала стартовый состав на матч сборной России против Швеции

Федерация хоккея России опубликовала стартовый состав главной команды страны на полуфинальной матч 24-х зимних Олимпийских игр против Швеции.

В третье звено вернулся форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, который пропускал матч 1/4 финала против Дании из-за дисквалификации. Нападающий получил 5+20 за удар в голову Лукаша Седлака в финальной встрече группового этапа против команды Чехии.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым также принял решение перевести Кирилла Семенова в одну тройку вместе с Андреем Чибисовым и капитаном сборной России Вадимом Шипачевым. Место в воротах займет голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов.

Полуфинальный матч зимней Олимпиады в Пекине между сборными России и Швеции начнется в 16:10 по московскому времени. Победитель встречи в финале выйдет на лед против команды Финляндии, которая ранее обыграла Словакию со счетом 2:0.