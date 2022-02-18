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ФХР опубликовала стартовый состав на матч сборной России против Швеции

Спорт
ФХР опубликовала стартовый состав на матч сборной России против Швеции

Федерация хоккея России опубликовала стартовый состав главной команды страны на полуфинальной матч 24-х зимних Олимпийских игр против Швеции.

В третье звено вернулся форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, который пропускал матч 1/4 финала против Дании из-за дисквалификации. Нападающий получил 5+20 за удар в голову Лукаша Седлака в финальной встрече группового этапа против команды Чехии.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым также принял решение перевести Кирилла Семенова в одну тройку вместе с Андреем Чибисовым и капитаном сборной России Вадимом Шипачевым. Место в воротах займет голкипер челябинского «Трактора» Иван Федотов.

Полуфинальный матч зимней Олимпиады в Пекине между сборными России и Швеции начнется в 16:10 по московскому времени. Победитель встречи в финале выйдет на лед против команды Финляндии, которая ранее обыграла Словакию со счетом 2:0.

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