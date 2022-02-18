ТСЖ выплатило петербуржцу более миллиона рублей за постоянные протечки в квартире

Житель Санкт-Петербурга отсудил у ТСЖ около 1,3 млн рублей за то, что его квартиру в течение шести лет постоянно заливало.

Суд Центрального района Северной столицы добился выплаты от ТСЖ для собственника квартиры, которая пострадала из-за постоянных протечек. Проблема началась еще летом 2016 года. Специалисты строительно-технической экспертизы выяснили, что причина состояла в неправильной установки гидроизоляции. Однако сотрудники ТСЖ не предпринимали никаких действий, чтобы решить проблему. В результате суд постановил взыскать 999 тыс. рублей компенсации за нанесенный ущерб и 300 тыс. рублей за несоблюдение требований потребителя, передает издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Петербуржцы часто сталкиваются с подобными коммунальными проблемами. Особенно ситуация ухудшилась с приходом зимы. Ветхие трубы не выдерживают смены температур. В результате происходят аварии, из-за которых жители города лишаются отопления и горячей воды. Горожане неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову, однако проблемы так и не решили.