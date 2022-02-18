Закон и порядок. Почему Александра Евстифеева «спроваживают» из Марий Эл

По страницам серьезных федеральных изданий прошла уже вторая волна публикаций, уверяющих, что дни Александра Евстифеева на посту Главы Марий Эл якобы сочтены, что грядет его отставка, причем добровольная.

Со ссылкой на источники СМИ пишут, что высокопоставленный чиновник будто бы сам категорически не хочет продолжать руководить регионом. Но в Москве якобы пытаются уговорить его продолжить работу в непростом, хронически дотационном регионе.

Напомним, что в 2017 году председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы Марий Эл после скандального отрешения от должности прежнего руководителя Леонида Маркелова. Его обвинили во взяточничестве, изъяли у него имущество на несколько миллиардов и приговорили к 13 годам колонии. Имидж института власти в Марий Эл был подмочен, видимо, поэтому выбор пал на истового законника, представителя власти судебной.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Неслучайно эти слова – закон и порядок – стали ключевыми в его избирательной кампании. В регионе рассказывают, что Евстифеев в первые же дни в Марий Эл удивил как раз своей принципиальностью. Говорят, на встрече с местным бизнесом он сразу дал понять: отношения власти с миром капитала будут строиться строго на букве закона. Никакие «чемоданчики» и заносы здесь отныне не сработают.

И все же очевидно, что такая «командировка» стала резкой переменой в жизни самого Евстифеева. Заслуженный юрист России, он успел поработать и в научном мире (директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии), и в коридорах власти (заместителем полпреда в ПФО), и в парламенте (председателем комитета в Совфеде). Затем возглавил арбитраж в престижном регионе — в Подмосковье.

Казалось, жизнь удалась: успешная и достойная карьера, переезд в столицу, уважение окружающих. И вдруг… отъезд в бедное, по-прежнему голодное Нечерноземье. Есть предложения, от которых не отказываются – возглавить регион Евстифееву предложил лично президент. И он, оставив и свои личные завоевания, и даже своих близких, отправился в глушь.

kremlin.ru Пресс-служба /

При мизерных возможностях региона Александр Евстифеев в Марий Эл за эти пять лет добился немалого. Остановил сползание Марий Эл в долговую яму – к его приходу долг региона достигал почти 100% объема бюджета, субъект стоял в шаге от банкротства. В республике начали, наконец, строить дороги (до Евстифеева в Марий Эл оставалось 2% нормативных автодорог). Словом, он честно отработал в провинции свой срок.

Стало ли это для него ссылкой? Об этом можно только догадываться. Так же можно гадать, стало ли ссылкой поручение уехать жить на Крайний Север и возглавить Мурманскую область для замминистра строительства РФ Андрея Чибиса. Или отправиться в Дагестан для одного из лидеров «Единой России» Владимира Васильева. Это явный тренд федеральной власти, некое испытание на прочность.

Впрочем, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев ссылкой такой поворот в судьбе не считает:

«Конечно же, никаких ссылок не было. Человека – без его желания – работать куда бы то ни было не отправят. Что касается ситуации в Марий Эл [распространяемая информация об уходе Евстифеева], я не знаю ничего про отставку руководителя региона. Возможно, это слухи».

Известный российский политтехнолог Константин Калачев, скорее, согласен с тем, что на местах наметился кадровый голод:

«В нынешних условиях былой очереди желающих стать губернаторами среди серьезных людей уже не наблюдается. Если у молодых технократов еще есть иллюзии, то люди с серьезным опытом и бэкграундом в дотационные регионы не стремятся. Там можно застрять надолго, а удовольствие от этого выглядит сомнительным. На повышение в Москву, скорее всего, не возьмут, работа беспокойная и неблагодарная. Некоторые, действительно, относятся к этим назначениям как своего рода ссылке. Евстифеев — не исключение. Но работать-то кому-то надо».

Доктор политических наук Дмитрий Сельцер, как и положено ученому, напомнил про феномен «варяжского» губернаторства в современной российской политике:

«До середины 2000-х годов губернаторами были в основном местные. Они возглавляли региональные кланы, руководившими всеми процессами. Центр поощрял это, отдав решенческую функцию кланам в обмен на нужные электоральные показатели».

Однако с обретением внутриполитической стабильности в стране региональные кланы как очаги фронды федеральному центру мешали и были быстро разрушены. Указом президента 27 декабря 2004 г. №1603 губернаторские выборы отменили вообще. Назначенцы середины 2000-х гг. оказывались чаще «варягами».

«Так возник феномен «варяжского» губернаторства, – пояснил эксперт. – Мало что поменялось и с возвращением выборной практики установления первых лиц регионов, закрепленной в ФЗ от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ. «Варяги» уже де-факто доминировали».

По его словам, губернатор-«варяг» – это и субъект региональной политики, и одновременно инструмент федерального контроля ресурсов, электоральных процессов и, не в последнюю очередь, местных элит, их лояльности центру.

Невские Новости / Дмитрий Шилов

Как заметил Дмитрий Сельцер, практика назначений первых лиц регионов была всегда: и в имперской России, и в СССР, где номенклатурная система просто настаивала на постоянных перемещениях руководителей.

«В Китае есть механизм элитного рекрутинга, когда чиновника переводят из Пекина в провинцию. Цель: закалить чиновника и дать ему опыт работы в глубинке, – рассказал эксперт. – Что-то подобное мы наблюдаем и в современной России. И чаще всего перемещение вниз – не наказание. Последует и подъем».

Станет ли эта история подъемом для самого Александра Евстифеева, покажет будущее, причем скорое. До выборов всего полгода, и медлить с решением нельзя.