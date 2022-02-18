Лавров «пацанской» цитатой описал планы России по диалогу с Западом по безопасности

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ход переговорного процесса с коллегами из Соединенных Штатов касательно гарантий безопасности.

По его словам, Москва будет продолжать настаивать на справедливом подходе к столь важному диалогу.

«Будем добиваться от США и НАТО честного подхода по гарантиям безопасности, как говорят у нас "пацан сказал - пацан сделал"», — добавил главный российский дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о принципе неделимости в вопросах глобальной безопасности. Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных государств, резюмировал он.