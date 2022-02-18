Мария Захарова заявила, что российские фигуристки «сотворили историю»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление фигуристок из России на Олимпиаде в Пекине.

Захарова рассказала, что посмотрела выступления несколько раз. А после ознакомилась с комментариями журналистов и друзей. По ее словам, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева являются гордостью России, каждая из них по-своему уникальна.

«Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперед. С любовью и верой», — отметила Захарова в Telegram.

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова выиграла одиночный турнир в женском фигурном катании на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине. Серебряную медаль взяла Александра Трусова.