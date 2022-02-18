У камина и без дистанции: появились подробности переговоров Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко стартовала в Москве.

Известно, что переговоры лидеров проходят в максимально близкой обстановке — с камином и без социальной дистанции, в отличие от встреч Путина с западными политиками, в ходе которых пришлось применять все меры предосторожности.

Ранее Путин провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Оба политика отказались сдавать ПЦР-тест в России, поэтому переговоры проходили за длинным столом, ставшим героем мемов. Все эти шутки особенно понравились итальянскому дизайнеру и производителю элитной мебели Ренато Полонье, чья компания изготовила стол еще в 1990-х годах.