Санкционные инициативы Европарламента, нацеленные против российских инструкторов в Африке, являются попыткой помешать самостоятельному курсу РФ на мировой арене. Об этом заявило Министерство иностранных дел России, отвечая на запрос главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало агрессивную риторику Европарламента в отношении россиян, которые на законных основаниях ведут работу в странах Африки и которых западная пресса нередко причисляет к «ЧВК Вагнера». Ответ был опубликован в официальном сообществе СОМБ в соцсети «ВКонтакте».

«Антироссийская риторика Европарламента <…> является прямым следствием активно раскручиваемой на Западе массированной информационно-пропагандистской кампании, с помощью которой США и их европейские союзники стремятся сдержать развитие нашей страны и воспрепятствовать реализации ее самостоятельного курса в международных делах», — отметили представители МИД.

europarl.europa.eu / European Parliament

В ведомстве добавили, что обвинениями в адрес РФ европейские государства пытаются прикрыть собственные внешнеполитические просчеты — в том числе и в отношениях с африканскими странами.

Ранее аналогичное мнение неоднократно высказывал и сам глава СОМБ Александр Иванов. В ответ на комментарий содружество поблагодарило МИД России за последовательную работу по защите прав граждан РФ за рубежом.