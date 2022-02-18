В ООН при новых властях отметили самое значительное улучшение ситуации с правами человека в Мали с 2018 года

Количество нарушений в области прав человека значительно сократилось в Мали, заявил независимый эксперт ООН Алиун Тине по итогам своей поездки в африканскую страну.

Он провел встречи с представителями новых властей, гражданских организаций, ассоциаций жертв терактов и дипломатами.

«Впервые с 2018 года я могу отметить существенное улучшение ситуации с безопасностью, единодушно отмеченное как военным командованием, так и территориальным управлением, гражданским обществом и населением, с которым мы встречались», — заявил Алиун Тине.

Он также заявил об улучшении положения переселенцев, которые вынужденно покинули север Мали из-за постоянных нападений радикалов.

Основной темой визита Тине стало обсуждение прогресса, достигнутого властями за последнее время. Известно, что ранее Бамако обратился за помощью к Москве. Россия направила в Мали технику для борьбы с радикалами, а также инструкторов, которых в СМИ назвали «ЧВК Вагнера».

Сейчас армия страны делает существенные успехи в борьбе с радикалами, чего не удавалось сделать французским войскам на протяжении 9 лет. Недавно Париж объявил о выводе своих войск из Мали.