Немецкий политик Бюхнер анонсировал онлайн-встречу лидеров G7 во главе с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет онлайн-встречу лидеров G7, заявил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

По его словам, виртуальная встреча состоится 24 февраля. Заседание будет проведено в качестве подготовки к июньскому саммиту «Большой семерки» в баварском замке Эльмау, отметил немецкий политик.

«В четверг 24 февраля канцлер… в рамках председательства Германии в G7 пригласил на виртуальную встречу глав государств и правительств G7», — сказал Бюхнер.

Ранее стало известно, что Шольц и президент США Джо Байден положительно отреагировали на слова российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы к урегулированию разногласий. Иностранные политики заявили, что дипломатические усилия необходимо продолжать.