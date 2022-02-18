Чернышенко назвал неуместными комментарии главы МОК о холодном отношении к Валиевой

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал заявления главы МОК Томаса Баха о холодном отношении тренерского штаба к фигуристке Камиле Валиевой после ее выступлений на Олимпиаде в Пекине.

На пресс-конференции, посвященной итогам Олимпиады, глава МОК отметил, что тренерский штаб и близкие люди очень холодно встретил Валиеву после окончания ее короткой и произвольной программ. На это отреагировал Чернышенко, назвав комментарий Баха неправильным и неуместным.

«Мы глубоко разочарованы тем, что Томас Бах высказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК», — заявил Дмитрий Чернышенко изданию Inside the Games.

Он также добавил, что Игры признают вершиной профессионального спорта и российские спортсмены лучшие, несмотря на то, победили они, или проиграли.

Напомним, по результатам короткой программы Камила Валиева занимала первое место, но не смогла его удержать в произвольном прокате и заняла лишь четвертую строчку. Многие связывают это с тем, что ее морально подкосила ситуация с сомнительной допинг-пробой, из-за которой фигуристку могли не допустить до участия в одиночном турнире.