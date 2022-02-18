Мы вам не колония! Камерун не хочет иметь ничего общего с Францией

Отношения Камеруна и Франции обладают малой динамичностью из-за их колониальности, уверен политик Банда Кани.

Около десяти лет наблюдается инверсия этих отношений с точки зрения освобождения африканского государства, убежден кандидат в президенты Камеруна на выборах 2011 года, основатель и лидер политической партии «Новое Народное Движение» Кани.

По его словам, он не захотел иметь ничего общего с Парижем, отметив, что отношения двух стран по сути мертвые. Также Кани раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

«Действительно, что можно ждать от такого реакционного глобалиста, как г-н Макрон, который является частной собственностью социально-финансовых сил, процветающих на вырождении, упадке Африки, который держит пари на исчезновение Африки как на осознающий себя континент», — констатировал политик.

Кани напомнил, что в государстве Черного континента до сих пор пребывают французские военные. Поэтому международное право по сути является колониальным. Европейский контингент способствует расцвету терроризма и создает нестабильность в Африке, добавил он.