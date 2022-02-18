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Песков рассказал, что сон Путина отличается спокойствием

Политика
Песков рассказал, что сон Путина отличается спокойствием

Глава российского государства Владимир Путин не испытывает во сне душевной тревоги и волнений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин ночью спит спокойно. Песков подчеркнул, что его собственный сон отличается чуткостью.

«Не менее спокойно. Но чутко», — ответил он журналистам на вопрос, как спит пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что кремлевский стол, за которым глава российского государства проводил переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, получил популярность в соцсетях по всему миру. На авторство легендарной мебели претендует итальянский дизайнер Ренато Полонье. Производитель отметил, что ее технический дизайн был разработан еще в 1995 году.

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