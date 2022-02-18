Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков назвал высылку американского дипломата из России реакцией на провокацию

Политика
Песков назвал высылку американского дипломата из России реакцией на провокацию

Россия депортировала заместителя посла США в Москве Барта Гормана из страны в качестве ответной меры на подстрекательство. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недавно Москва выслала американского дипломата после выдворения из Соединенных Штатов советника-посланника российского посольства. Песков прокомментировал решение РФ в беседе с журналистами.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — пояснил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила: Вашингтон не ответил на просьбу Москвы продлить пребывание российского дипломата в США. Ожидалось, что зарубежное государство позволит сотруднику остаться хотя бы до приезда «сменщика».

#сша #песков #дипломат