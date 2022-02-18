Песков назвал высылку американского дипломата из России реакцией на провокацию

Россия депортировала заместителя посла США в Москве Барта Гормана из страны в качестве ответной меры на подстрекательство. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недавно Москва выслала американского дипломата после выдворения из Соединенных Штатов советника-посланника российского посольства. Песков прокомментировал решение РФ в беседе с журналистами.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — пояснил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила: Вашингтон не ответил на просьбу Москвы продлить пребывание российского дипломата в США. Ожидалось, что зарубежное государство позволит сотруднику остаться хотя бы до приезда «сменщика».