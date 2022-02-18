Песков указал на невозможность обсуждения безопасности Украины без учета интересов других

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины.

По мнению Зеленского, Киев должен получить от Запада систему гарантий, аналогичную той, которую предлагают странам Североатлантического альянса. Глава украинского государства считает, что это будет единственной альтернативой сложившейся обстановки.

По словам пресс-секретаря российского президента, нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Дипломатическая поддержка Киева сейчас находится «на самом высоком уровне» с 2014 года, подчеркнул он.