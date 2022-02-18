Песков: учения сил стратегического сдерживания невозможны без Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как 18 февраля будут проходить масштабные учения сил стратегического сдерживания.

По словам Пескова, проведение подобных маневров невозможно без участия президента России Владимира Путина. Он отметил, что во время учений российский лидер будет находиться в ситуационном центре.

«Подобные учения, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете, про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку и так далее. Как конкретно — это непубличная информация», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные выполнят запуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.