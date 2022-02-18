На глазах у Зеленского. Украинская БМП-1 на скорости врезалась в Т-64 во время учений

Командно-штабные учения вооруженных сил Украины (ВСУ) «Метель-2022» пошли не по плану. Во время маневров боевая машина пехоты (БМП) на большой скорости врезалась в танк Т-64БВ. Соответствующие кадры показали в эфире телеканала «1+1», но из официального видео учений они были вырезаны.

Как сообщили журналисты, инцидент произошел 16 февраля на полигоне в Ровенской области. В объектив телекамеры попало, как БМП-1 ВСУ фактически протаранил танк Т-64БВ, который следовал перпендикулярно движению боевой машины.

При этом, как ранее сообщали в пресс-службе офиса президента Украины, за маневрами наблюдал глава государства Владимир Зеленский. Впрочем, комментировать произошедшее он не стал.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Командно-штабные учения «Метель-2022» будут проходить на военных полигонах по всей территории Украины вплоть до конца февраля. По словам командующего объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева, главная цель маневров — нарастить оперативные возможности органов военного управления, воинских частей и подразделений.

Ранее военные Белоруссии и России отработали на совместных учениях «Союзная решимость – 2022» разгром тактического десанта условного противника. Как сообщили в белорусском минобороны, в операции приняли участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.