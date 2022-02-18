Экс-председатель Парламентской ассамблеи НАТО призвал отказаться от расширения Альянса

Западному военному блоку следует ввести мораторий на расширение Альянса сроком на 20 лет, в таком случае удастся разрешить ситуацию вокруг России и Украины дипломатическим путем, считает экс-председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш.

По мнению французского дипломата, в основе нынешнего кризиса вокруг Украины лежит продолжающееся расширение Североатлантического альянса на Восток. Он подчеркнул, что принцип открытых дверей НАТО не стоит того, чтобы ради него разрушили украинскую сторону. Соответствующим заявлением он поделился в статье для Le Figaro.

«Никто не пойдет умирать за Киев, тем более во имя великих принципов», — заявил Лелуш.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что российские войска перемещаются в пределах территории страны, в то время как Североатлантический альянс делает ровно то, в чем упрекает Москву. По его словам, НАТО пытается приписать российской стороне свои же действия по наращиванию сил.