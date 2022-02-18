Плющенко заявил, что Валиеву «сломали» в Пекине

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил неудачное выступление Камилы Валиевой в личном турнире Олимпийских игр.

Из-за допинг-скандала на Валиеву оказывалось колоссальное давление со всех сторон. Многие были недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить девушку до соревнований, однако не только это, по мнению Плющенко, было причиной ошибок 15-летней фигуристки.

«Впрочем, повлияло, как мне кажется, и другое — она выходила на лед после изумительных прокатов Саши Трусовой и Ани Щербаковой», — написал он в своей авторской колонке для «Спорт-Экспресс».

Евгений Плющенко ожидал, что Камила Валиева может столкнуться с трудностями, однако не предполагал, что она выступит «настолько плохо». Он заявил, что на Олимпиаде в Пекине сделали все возможное, чтобы «сломать» юную фигуристку.