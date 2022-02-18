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«Великие защитники». Как украинцы отреагировали на «ДТП» с танком и БМП во время учений

Ближнее зарубежье
«Великие защитники». Как украинцы отреагировали на «ДТП» с танком и БМП во время учений

На Украине боевая машина пехоты (БМП) протаранила танк Т-64БВ во время учений учений «Метель-2022», организованных в ответ на российско-белорусские маневры «Союзная решимость-2022». Казус во время демонстрации мощи попал в эфир местного телеканала «1+1», а после активно начал распространяться в Сети.

Примечательно, что в момент инцидента за учениями украинских военных наблюдал лично президент Владимир Зеленский. Никаких комментариев из офиса главы государства или оборонного ведомства Украины по поводу столкновения машин до сих пор не поступало.

Зато интернет-пользователи уже во всю обсуждают эфир. За сутки получасовой выпуск новостей телеканала собрал вдвое больше просмотров, чем обычно.

«Мы бы спали спокойно, если бы на вашем видео танк в танк не въехал... Испанский стыд»,

«А ДТП оформляли с танком и БМП?»

«Классные у вас учения... Никто не пострадал???»

«Великие защитники Европы», — иронично отметили в комментариях.

Военные учения «Метель-2022» стартовали на Украине 8 февраля и продлятся до конца зимы. Маневры военных будут проводиться по всей территории страны.  

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