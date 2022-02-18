Роскомнадзор удалил 2386 материалов с недостоверной информацией о коронавирусе

Специалисты Роскомнадзора удалили 2386 материалов, содержащих в себе фейковую информацию о коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Сотрудники Роскомнадзора напомнили, что материалы с недостоверной информацией о коронавирусной инфекции блокируются на основании судебных решений. Кроме того, они могут быть удалены по требованию Генпрокуратуры России. Отмечается, что с начала 2022 года было удалено 2386 материалов, в том числе содержащих информацию о продаже поддельных сертификатов о прохождении процедуры вакцинации. В 2021 году было удалено 6937 материалов, заявили в ведомстве.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных и безопасных способов формирования иммунитета к коронавирусу. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М». Сделать прививку от коронавируса можно в мобильных пунктах вакцинации, а также в медицинских учреждениях. Как сообщает телеканал «360», более 8,6 тысячи беременных жительниц Московской области привились от COVID-19.